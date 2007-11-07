Львівська міліція вдається до тортур

Десятки львів’ян скаржитися на тортури і побиття в міліції. З липня цього року до львівського центру документування тортур надійшло 51 звернення щодо фактів використання непроцесуальних засобів ведення слідства, пише видання 15 хвилин Львів.

Як повідомив представник благодійної організації “Твоє право” Олег ІЛЬНИЦЬКИЙ, з 51 звернення фахівці львівського Центру документування тортур прореагували лише на шість.

«Більша частина цих звернень була зроблена телефоном анонімно, тому юристам центру не вдалося зреагувати на них та вжити заходів, - говорить О. ІЛЬНИЦЬКИЙ. - Наш центр не має права перевіряти офіційну документацію, оскільки ми не є державним органом. Тому така мала кількість опрацьованих звернень».

Найбільше б’ють затриманих у відділах карного розшуку та слідчих відділах, зауважує представник благодійної організації. Разом з тим є інформація, що правоохоронці порушують право на дзвінок, на адвоката та на медичне обстеження затриманих.

Харківський Інститут соціальних досліджень провів опитування громадян, які побували під вартою. З’ясувалося, що 62,4% опитаних відчули на собі «руку» української міліції: 44,6% викручували руки, ноги або шиї, 32,8% били руками та ногами, а 3,8% стверджували, що їх катували за допомогою спеціального обладнання.

Дослідження показало, що, крім рук і ніг, найчастіше захисники правопорядку застосовують у роботі з підслідними гумові палиці, пластикові пляшки з водою, протигази, електричний шок та підвішування на металевих прутах.

«Найчастіше міліціонери вдаються до жорстокого поводження і тортур, щоб отримати зізнання у здійсненні злочину Тортури – це спадщина радянських часів, коли існували високі нормативи розкриття злочинів», - розповідає Олег ІЛЬНИЦЬКИЙ.

До 2003 року від міліціонерів вимагали 80-відсоткового розкривання. Для порівняння – розкривання злочинів у європейських країнах становить 20-40%. У 2003 році з міліціонерів офіційно зняли обов’язок розкрити вісім з десяти злочинів.

Зараз у Львівській області працює мобільна група, котра займається розслідуваннями жорстокого поводження з ув’язненими. Представники групи можуть в будь-який момент прийти до міліцейської дільниці, проте вони не мають можливості говорити тет-а-тет з ув’язненими. І це, на думку О. ІЛЬНИЦЬКОГО, ускладнює процес з’ясування справжньої картини спілкування між працівниками міліції й простими громадянами.

Крім того, у Львові працює безкоштовна гаряча телефонна лінія 8-067-341-08-80, куди можна повідомити про побиття, жорстоке поводження та інші порушення прав затриманих співробітниками міліції.