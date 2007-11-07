На Західній Україні стартує проект із запобігання тортурам в міліції

Особи, які зазнали фізичного чи психологічного насильства з боку правоохоронців, відтепер зможуть отримати юридичну допомогу в рамках спільного проекту Єврокомісії та громадських організацій.

Як повідомляє Німецька хвиля, у рамках півторарічного проекту із запобігання тортур у відділках міліції у Закарпатській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях діятимуть так звані центри документування тортур, куди можуть звертатися потерпілі.

Функціонуватиме також гаряча лінія для повідомлення про такі факти.

Для моніторингу мобільні групи юристів періодично влаштовуватимуть рейди у районні відділки міліції.

За інформацією керівника проекту Андрія ГНИДИ, найчастіше міліціонери порушують право затриманого на телефонний дзвінок родичам, допомогу адвоката та на медичний огляд.

„Скаржаться не лише на побиття, а й на порушення порядку слідства, правил поводження з неповнолітніми та з психічно хворими особами”, - каже керівник Львівського центру документування тортур Олег ІЛЬНИЦЬКИЙ.

За чотири місяці експериментальної роботи центру надійшло півсотні скарг. Одне звернення вже скеровано до комітету з тортур в ООН, додав О. ІЛЬНИЦЬКИЙ. Водночас він зауважив, що люди не наважуються скаржитися, бо бояться помсти міліціонерів.