Американці дадуть гроші на підвищення толерантності в Україні

Фонд сприяння демократії та Фонд розвитку українських ЗМІ Посольства США в Україні запрошують українські громадські організації та засоби масової інформації до участі у конкурсі «Протидія ксенофобії та сприяння етнічній толерантності».

Як повідомляє веб-сторінка посольства, на розгляд прийматимуться проектні пропозиції, які сприяють етнічній толерантності та протидії ксенофобії та расизму в Україні.

Мета конкурсу - підтримати ініціативи по боротьбі з ксенофобією та дискримінацією, сприяти встановленню клімату взаєморозуміння та поваги до етнічної різноманітності в країні, а також запровадити принцип однакового ставлення до людей, незалежно від їхньої расової або етнічної приналежності.

Для досягнення довготермінових та сталих результатів цієї ініціативи заохочуються співпраця та обмін інформацією між громадськими організаціями та ЗМІ, а також координація та консолідація їхніх зусиль.

Проектні заявки можуть пропонувати різні заходи, які зосереджуються на запобіганні ксенофобії та сприянні етнічній толерантності, але кожний проект має включати один або декілька з наступних компонентів:

- Підвищення громадської обізнаності: проведення кампаній, спрямованих на підвищення громадської обізнаності та визнання важливості проблеми ксенофобії та етнічної нетерпимості в країні, а також сприяння визнанню проблеми урядом країни та правоохоронними органами;

- Освіта: утвердження толерантності, поваги до етнічної різноманітності, нетерпимості до дискримінації шляхом проведення освітніх заходів та кампаній у засобах масової інформації;

- Моніторинг: збір інформації, аналіз та повідомлення про випадки прояву ксенофобії, расової ненависті та насильства, а також про випадки пропаганди расизму та ксенофобії;

- Законодавство: огляд застосування існуючих анти-дискримінаційних законів та підзаконних актів, підготовка рекомендацій щодо вдосконалення анти-дискримінаційного законодавства, розробка національних та регіональних програм запобігання расизму та етнічній нетерпимості.

Посольство США має намір підтримати якісні проектні пропозиції, спрямовані на досягнення конкретних результатів, від неурядових організацій та ЗМІ з усіх регіонів України. Тривалість програм може бути різною в залежності від проекту, але не повинна перевищувати 12 місяців. Середній обсяг фінансування проекту складатиме приблизно 15,000 доларів США. Переможці конкурсу будуть оголошені у січні 2008 року.

Проектні пропозиції з позначкою «ПРОТИДІЯ КСЕНОФОБІЇ» мають надійти до Офісу грантових програм Посольства США не пізніше 5 грудня 2007 року в електронному та друкованому вигляді.