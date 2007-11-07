Інститут Медіа Права готовий допомагати непродажним журналістам

Інститут Медіа Права повністю підтримує журналістську ініціативу «Не продаємося!», проголошену 6 листопада біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві і готовий надати юридичну підтримку учасникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив юрист Інституту Медіа Права Ігор РОЗКЛАДАЙ.

“Ми готові надавати юридичну підтримку та юридичний захист учасникам ініціативи, зокрема щодо визначення найбільш продажних журналістів - переможців премії «30 гривеників», - повідомив він.

Інститут Медіа Права неодноразово наголошував на тому, що замовні матеріали на телебаченні були однією з найбільших проблем протягом виборчої кампанії 2007 року, зокрема тому, що роль засобів масової інформації у формуванні інформованого та свідомого вибору є ключовою.