73 українки отримали дозвіл продовжувати роботу в Польщі

6 листопада ц.р. міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК і посол України в Республіці Польща Олександр МОЦИК обговорили питання щодо ситуації з 73 громадянами України, які працюють у господарстві польського фермера поблизу м.Пижице, Республіка Польща, і котрих було звинувачено у порушенні закону «Про іноземців».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у результаті вжитих Міністерством закордонних справ України, Посольством України в Польщі та Генеральним консульством України у Гданську заходів Західнопоморський воєвода призупинив рішення Коменданта Поморського відділу прикордонної охорони РП про необхідність виїзду 73 громадян України з території Польщі до 6 листопада ц.р.

Рішенням воєводи дозволено зазначеним громадянам України продовжувати працювати до остаточного розгляду їх апеляції, поданої воєводі Почесним консулом України у Щеціні, тобто протягом наступних 30 днів.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня речник поморського відділу Прикордонної служби Яцек ОГРОДОВИЧ повідомив журналістам, що у Польщі затримано 75 українок, які нелегально працювали на виробництві. За його словами, працевлаштував українок власник господарства неподалік міста Пижице у Західнопоморському воєводстві Польщі. Українки працювали не на полі, як це було попередньо узгоджено, а на виробництві декоративних вінків.

За словами Я.ОГРОДОВИЧА, українки фігуруватимуть у базах даних як особи, небажані на території Республіки Польща.

У свою чергу у Прикордонній службі Польщі заявили, що 75 громадянок України мають залишити територію держави, а якщо не зроблять цього впродовж тижня, то їх буде депортовано. Українки протягом року не матимуть права в`їзду на територію Польщі.

2 листопада керівниками органів самоврядування спільно з Почесним консулом України в місті Щецині від імені всіх 73 громадянок України було подано апеляцію на ім’я Західнопоморського воєводи з приводу рішення прикордонної служби Республіки Польща.