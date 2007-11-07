У п‘ятницю, 9 листопада, о 10.00 до Міжнародного дня проти фашизму та антисемітизму інформаційне агентство УНІАН в рамках проекту “Права людини” проводить круглий стіл на тему: "Расизм і ксенофобія в Україні: як подолати стереотипи". В роботі круглого столу візьмуть участь голова місії Міжнародної Організації Міграції в Україні Джері Лабовіц, виконавчий директор Міжнародної Амністії в Україні Антоніна Тарановська, помічник з правових питань УВКБ ООН в Україні Ольга Воронцова, головний науковий співробітник Державного інституту розвитку сім‘ї та молоді Ірина Жданова, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Гош, віце-президент Міжнародного благодійного ромського жіночого фонду "Чіріклі" Земфіра Кондур, виконавчий директор Академії історії та культури євреїв ім. Шимона Дубнова Олександр Найман, координатор проекту “Без кордонів” Максим Буткевич, координатор проекту “УНІАН-Права людини” Тетяна Печончик.

Адреса - вул. Хрещатик, 4, конференц-зал (2 поверх).

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.