ВО «Свобода» стверджує, що міліція незаконно затримала її активістів

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» стверджує, що міліція незаконно затримала декілька активістів партії в різних регіонах України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської організації ВО «Свобода».

За даними прес-служби, сьогодні близько 12.00 на Майдані Незалежності працівниками спецпідрозділу міліції «Беркут» затримано учасників інформаційного пікету Всеукраїнського об`єднання «Свобода» керівника Київської міської організації та члена Політради ВО «Свобода» Андрія МОХНИКА та Миколу МАРТИНЕНКА.

Як запевняє ВО “Свобода”, затримання відбулося за вказівкою начальника охорони громадського порядку міста Києва.

У повідомленні зазначається, що сьогодні Київський окружний адміністративний суд заборонив ВО «Cвобода» проводити на Майдані Незалежності акцію під назвою «Злочини комунізму мають бути засуджені, комуністична ідея – заборонена!». Реагуючи на вимогу суду, ВО «Свобода» прийняло рішення не проводити акцію на Майдані Незалежності та подало офіційну заявку в КМДА щодо проведення власної акції на Михайлівській площі та розміщення інформаційного пікету на Майдані Незалежності.

“Метою інформаційного пікету було перенаправлення учасників акції, які не були поінформовані про сьогоднішнє рішення суду та нове місце заходу. Попри наявність офіційної заявки, міліція вдалась до брутального арешту керівника Київської міської організації ВО «Свобода» А.МОХНИКА”, - йдеться в повідомленні.

За даними об’єднання, до подібних дій представники правоохоронних органів вдалися щодо членів ВО «Свобода» й у інших регіонах. Зокрема, 7 листопада у Львові працівниками міліції було жорстоко побито і затримано учасників акції ВО «Свобода», в тому числі депутатів Львівської обласної та міської рад. Наразі триває пікет Івано-франківського районного відділу міліції м. Львова з метою негайно випустити затриманих представників ВО «Свобода».

Також, 6 листопада невідомі у цивільному вдерлися у офіс Житомирської обласної організації ВО «Свобода». Представившись працівниками міліції вони влаштували провокацію та намагалися викрасти опудало Леніна, що мало бути спалене 7 листопада під час акції у Житомирі.