Грузія оприлюднила записи розмов опозиціонерів з російськими спецслужбами

Міністерство внутрішніх справ Грузії розповсюдило сьогодні вдень записи телефонних розмов ряду лідерів опозиції, які підозрюються у співпраці з російськими спецслужбами.

Серед них - член правління неурядової організації Георгій ХАІНДРАВА, лідер руху "Свобода" Костянтин ГАМСАХУРДІА, лідер Лейбористської партії Шалва НАТЕЛАШВІЛІ, один із лідерів Республіканської партії Леван БЕРДЗЕНІШВІЛІ, передає «Новини-Грузія».

При цьому наголошується, що вони регулярно проводили зустрічі з представниками посольства РФ в Грузії, які водночас є співробітниками російських спецслужб.

У ефірі грузинського телеканалу "Мзе" були продемонстровані кадри зустрічі в одному з тбіліських ресторанів Г.ХАІНДРАВИ зі співробітниками посольства РФ Петром СОЛОМАТІНИМ і Олександром КУРЕНКОМ, які, за даними МВС Грузії, є співробітниками Служби зовнішньої розвідки Росії.

Разом з тим голова парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, коментуючи розповсюдження МВС Грузії записів, заявила, що суспільство більше не потребує жодних роз`яснень.

"Наше суспільство більше не потребує якихось особливих роз`яснень. На жаль, багато людей, які прийшли зі своїм болем на мітинги, були залучені в провокацію, організовану ворогами нашої країни і тими силами, які хочуть залучити Грузію під вплив імперії", заявила Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Вона також повідомила, що, за останніми даними, представники опозиції відмовилися від діалогу і зустрічі з нею. Кадри, продемонстровані МВС, за словами Н.БУРДЖАНАДЗЕ, "прояснюють, чому частина опозиції не бажає вести діалог, незважаючи на те, що з частини вимог влада була готова до компромісу".

Вона закликала населення не піддаватися на провокації, наголосивши, що зробить все для збереження стабільності. "Населення має надати допомогу державі. Ми повинні стояти всі разом", - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Як повідомляв УНІАН, мітинги протесту опозиції проходять в Тбілісі з 1 листопада. Станом на сьогоднішній день опозиція вимагає відставки Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, проведення парламентських виборів у квітні 2008 року, зміни принципів проведення мажоритарних виборів і формування виборчих комісій, звільнення політичних в`язнів. Сьогодні вранці грузинська поліція застосувала водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які зібралися біля парламенту Грузії.