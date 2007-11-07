На вулиці Тбілісі вивели армійські підрозділи

На вулиці Тбілісі, де багатоденна акція протесту опозиції переросла в безпорядки, в середу вдень введено армійські підрозділи.

Як передають кореспонденти агентства "Новости Грузія", за різними даними, число військовослужбовців, виведених на вулиці столиці складає декілька тисяч.

Вони розосереджені в різних частинах в центрі міста - блокують автотраси і ділянки доріг, де очікуються спроби мітингуючих і прихильників опозиції пройти до проспекту Руставелі, до розташованих там урядових установ.

РІА Новости передає, що услід за центральними станціями метрополітену припинило роботу все тбіліське метро. Про це агентству повідомили відразу декілька жителів Тбілісі, що спробували в різних частинах міста скористатися послугами підземного транспорту.

Кореспондентові РІА Новости не вдалося одержати коментар із цього приводу в тбіліській мерії.

Тим часом, в інформаційно-довідковій службі грузинської столиці "09" підтвердили, що все тбіліське метро, що налічує двадцять три станції, не працює. Дівчина-оператор не повідомила інших подробиць, залишивши без відповіді запитання, коли метро відновить роботу.