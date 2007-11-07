8 листопада - 11-00 - Розпочнуться публічні слухання на тему: “Смерть за ґратами: випадковість чи закономірність?” Учасники - Уповноважений з прав людини Ніна Карпачова, представники Генпрокуратури України, Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України, МВС України, Мінюсту, Держдепартаменту України з питань виконання покарань, МОЗ, незалежні експерти, науковці та ін. (вул. Інститутська, 21/8, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 4-й поверх, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 253-75-23, 253-21-54.