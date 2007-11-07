В Україні немає свободи слова

Експерт Інституту Горшеніна Вікторія САВОСТЬЯНОВА вважає, що українська влада не має підстав пишатися свободою слова в країні, оскільки її практично немає.

У коментарі УНІАН вона зазначила, що сьогодні українська влада пишається «одним демократичним достоїнством – свободою слова в Україні».

В.САВОСТЬЯНОВА стверджує, що насправді свободи слова в Україні практично немає. За її словами, свобода слова – це демократичне явище, яке регулюється законодавством, а в Україні вона виникла й поки що існує на основі «післяреволюційної інерції». В той же час саме законодавство, що регулює діяльність медіа-простору, не змінилося.

Вона підкреслює, що «драконівські» закони про засоби масової інформації 1994-1998 рр. є одними з найжорсткіших у Європі. «Проте, не зважаючи на те, що це законодавство не застосовується, це не означає, що медіа-сфера в Україні ліберальна. В тій же Грузії, вже через рік після «Революції троянд» у звіті ОБСЄ було зафіксовано: на місце цензури прийшла самоцензура. Тобто страх залишився, як залишилися й мотиви боятися. В Україні та ж ситуація», - вважає В.САВОСТЬЯНОВА.

За її словами, негативно на свободу слова впливають плани деяких великих бізнесменів щодо об`єднання медіа-ресурсів. «На даний момент основні загальнонаціональні ЗМІ зосереджено в руках Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО, Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, Дмитра ФІРТАША і Григорія СУРКІСА, які перебувають в єдиному – пропрезидентському – пулі», – говорить експерт. І тепер, як стверджує В.САВОСТЬЯНОВА, зусилля медіа-магнатів спрямовані на монополізацію медіа-ринку України. В результаті, поза цим об`єднанням залишаться тільки чотири ТБ-канали Віктора ПІНЧУКА й ТРК «Україна» Ріната АХМЕТОВА. «До речі, свого часу монополія на ЗМІ зробила Сільвіо БЕРЛУСКОНІ прем`єр-міністром Італії», - нагадує експерт.

«Велика вірогідність, що в Україні повториться ситуація другої половини 90-х років, коли «демократ» Леонід КУЧМА перетворився на авторитарного правителя. Причому мотивом цьому послужило прагнення залишитися на другий президентський термін. Так і демократ Віктор ЮЩЕНКО поступово набуває все більш авторитарних якостей», - заявляє В.САВОСТЬЯНОВА.

Вона розкритикувала ставлення до ситуації зі свободою слова в Україні з боку західних країн. «Цікаво, що Захід продовжує дивитися на Україну крізь рожеві або, точніше, оранжеві окуляри. Західні лідери ніяк не можуть відмовитися від необ`єктивного погляду, що «оранжеві» – добро, а «біло-блакитні» – зло», - переконана експерт.

Вона зазначає, що навіть такі досвідчені й розсудливі політики як російський опальний олігарх Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ переконані в демократичності дій В.ЮЩЕНКА. За її словами, 6 листопада в ексклюзивній телефонній розмові з експертом Інституту Горшеніна Наталією КОЗЛОВОЮ Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ, серед іншого, сказав: «Я вважаю, що зараз ситуація в Україні абсолютно інша, ніж у Грузії. Відмінність полягає в тому, що в Україні Президент України, безумовно, очолює демократичний табір. І я вважаю, що в ескалації конфлікту українська влада не зацікавлена. Навпаки, в ескалації конфлікту, й то не так, як у 2004 році, зацікавлена Партія регіонів».

В.САВОСТЬЯНОВА висловила переконання, що істинних демократів в Україні немає. Більш того, дослідження Інституту Горшеніна показують, що так звані європейські цінності притаманні не більше ніж половині населення України. Всього 46% українців вважають, що свобода слова має для них якусь практичну цінність, а 40% указує на право вільного пересування й вибору місця проживання. При цьому свободі підприємництва українці віддали одне з останніх місць у списку значущих демократичних цінностей. Вона має практичне значення тільки для кожного четвертого громадянина країни. «Це означає, що в Україні відсутні не тільки політики-демократи, але й самі очікування демократії з боку населення», - говорить експерт.