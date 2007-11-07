У Грузії в зіткнені спецназу з опозицією постраждали 360 чоловік

В результаті зіткнень спецназу з опозицією на проспекті Руставелі і на площі Ріке в Тбілісі постраждали 360 чоловік.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров`я Грузії.

251 потерпілих, за даними міністерства, вже виписані. У лікарнях залишаються 109 чоловік.

В основному всі постраждалі мають ознаки отруєння сльозогінним газом, є також госпіталізовані з травмами.

Як повідомляв УНІАН, у Тбілісі з 1 листопада проходять мітинги протесту опозиції. Опозиція вимагає відставки Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, проведення парламентських виборів у квітні 2008 року, зміни принципів проведення мажоритарних виборів і формування виборчих комісій, звільнення політичних в`язнів.

Сьогодні вранці грузинська поліція застосувала водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які зібралися біля парламенту Грузії.