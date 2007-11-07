Солана занепокоєний ситуацією в Тбілісі

Верховний представник ЄС питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА занепокоєний розвитком подій в Грузії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Х.СОЛАНИ.

“Х.СОЛАНА закликав всі сторони до конструктивного діалогу і до утримання від дій, які можуть підірвати розвиток реформ в Грузії”, - сказав представник прес-служби. Крім того, Х.СОЛАНА попросив представника ЄС на Північному Кавказі Пітера СЕМНЕБІ терміново прибути до Тбілісі, щоб особисто відстежувати розвиток подій та провести зустрічі з представниками влади та опозиції.

“За наявною інформацію, він вже в дорозі”, - сказав представник прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, мітинги протесту проходять в Тбілісі з 1 листопада. Сьогодні поліція застосувала проти демонстрантів водомети, сльозогінний газ та, за неперевіреними даними, гумові кулі.