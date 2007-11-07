У Києві презентовано книжку останнього командира УПА Кука

У Києві відбулася презентація книжки останнього командира Української повстанської армії Василя Кука «УПА в запитаннях та відповідях Головного Командира».

Остаточний макет книги Василь Кук побачив за три дні до смерті (помер 9 вересня 2007 року у 95-річному віці - УНІАН) і мав велику надію, що вона здобуде популярність в усій Україні, зазначили учасники презентації.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з організаторів видання, особливо важливим для генерала було пропагувати книжку у військових навчальних закладах.

На сторінках книжки у вигляді запитань та відповідей останній командир УПА розповів про діяльність УПА, окремих її активістів, про власне життя та прокоментував сучасні політичні реалії в Україні, зазначивши, що Україні зараз бракує «поширеного розуміння в народі, що політикам, які вирішують справи коштом державних інтересів, не можна давати до рук владу».

Співавтором видання виступив сайт «Майдан» в особі журналіста, публіциста та упорядника сайту «Майдан-Львів» Ярослава СВАТКА та упорядника сайту «Майдан-Одеса» Сергія ДІБРОВА.

Книжку було написано після чат-конференції із Василем Куком, яку було запущено 1 листопада 2006 року на сайті “Майдан”. Як зазначили представники сайту, на момент здачі книжки у друк свої запитання українською, російською, польською, англійською, чеською мовами до головнокомандуючого поставило 8236 відвідувачів.

Під час презентації журналіст радіо «Свобода» Кирило БУЛКІН зазначив, що книжка побачила світ місяць тому, і вже отримала схвальні відгуки від читачів. Своїми спогадами про батька поділився син командира Юрій КУК. Крім того, Костянтин ЧЕКОТУН, представник сайту «Майдан», задекларував про другий проект такого характеру, де обговорюватиметься участь України у Другій Світовій війні, на запитання відвідувачів сайту відповідатиме професор КОСИК.

Василь Кук – (псевдо – Леміш, Юрко, Медвідь, полковник Коваль) очолював УПА після загибелі Романа Шухевича з 1950 по 1954 рік. 1954 року був заарештований і відбув шість років у тюрмі. В останні роки життя займався науковими дослідженнями в громадській організації «Братство вояків УПА».