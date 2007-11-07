У Гаазі приймуть нову Конвенцію про стягнення аліментів на дітей

Україна візьме участь у засіданні 21-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права, у ході якого планується ухвалити текст нової Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші форми сімейного утримання, а також Протоколу до неї про право, що застосовується до зобов’язань про утримання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, засідання 21-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції розпочалося 6 листопада та триватиме по 23 листопада у м.Гаага (Королівство Нідерландів).

За словами глави української делегації, заступника міністра юстиції Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ, представники України брали участь у засіданнях Спеціальних комісій з розробки проекту згаданих Конвенції та Протоколу протягом 2003-2007 років. Участь в ухваленні остаточного тексту цих міжнародних інструментів, за її словами, є логічним продовженням забезпечення представництва України у такій роботі.

До складу делегації України увійшли представники Міністерства юстиції, Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, а також науковці.

В.ЛУТКОВСЬКА повідомила, що нова міжнародна конвенція розроблялася з метою врегулювати співробітництво державних органів тих держав, які приєднаються до цієї угоди, у питаннях міжнародного стягнення аліментів та інших форм сімейного утримання.

Зокрема, Конвенція, яка має стати всеохоплюючим документом, побудованим на найефективніших положеннях існуючих конвенцій, покликана сприяти розвитку на національному і міжнародному рівнях системи стягнення аліментів. Документ враховує можливості, які виникають завдяки досягненням інформаційних технологій.

Конвенція побудована таким чином, щоб поєднати максимальну ефективність механізму міжнародного стягнення аліментів з гнучкістю, необхідною для ратифікації якомога більшою кількістю держав.

Після завершення усіх необхідних процедур, пов’язаних з ухваленням тексту Конвенції, нова міжнародна угода буде виставлена до підписання країнами світу.