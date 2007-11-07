Єврокомісія стурбована подіями в Грузії

Європейська комісія стурбована останніми подіями в Грузії.

Про це заявила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі представник Єврокомісії Крістіан ХУМАНН.

“Звичайно, ми стурбовані подіями в Грузії і уважно спостерігаємо за їхнім розвитком”, - сказала вона.

Разом з тим, представник Єврокомісії висловила сподівання, що конфлікт буде вирішено демократичним шляхом.

“І, що найголовніше, відповідно до міжнародних зобов’язань Грузії про дотримання фундаментальних прав і свобод”, - сказала К.ХУМАНН.

Як повідомляв УНІАН, мітинги протесту проходять в Тбілісі з 1 листопада. Сьогодні поліція застосувала проти демонстрантів водомети, сльозогінний газ та, за неперевіреними даними, гумові кулі.