Єврокомісія стурбована подіями в Грузії
20:07, 07 листопада 2007Права людини
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Права людини не повинні порушуватися
Європейська комісія стурбована останніми подіями в Грузії.
Про це заявила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі представник Єврокомісії Крістіан ХУМАНН.
“Звичайно, ми стурбовані подіями в Грузії і уважно спостерігаємо за їхнім розвитком”, - сказала вона.
Разом з тим, представник Єврокомісії висловила сподівання, що конфлікт буде вирішено демократичним шляхом.
“І, що найголовніше, відповідно до міжнародних зобов’язань Грузії про дотримання фундаментальних прав і свобод”, - сказала К.ХУМАНН.
Як повідомляв УНІАН, мітинги протесту проходять в Тбілісі з 1 листопада. Сьогодні поліція застосувала проти демонстрантів водомети, сльозогінний газ та, за неперевіреними даними, гумові кулі.
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