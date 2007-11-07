Єдиний опозиційний телеканал Грузії “Імеді” зник з ефіру

Єдиний опозиційний телеканал Грузії “Імеді” припинив телетрансляцію.

За кілька хвилин до припинення трансляції, як передало агентство “РІА-Новості”, в офісі телекомпанії були помічені представники грузинського спецназу.

В останні хвилини трансляції телеканалу, продемонстровані російським телеканалом “Вісті”, ведучий програми новин звернувся до правоохоронних органів з проханням забезпечити діяльність журналістів.

Як передає інформагентство “Новини-Грузія”, зараз близько 100 людей зібралося біля будівлі телекомпанії “Імеді”, висловлюючи свою підтримку колективу телекомпанії. На цю хвилину ніякого зв’язку, в тому числі мобільного, зі співробітниками телеканалу немає.

За попередніми даними, офіційну заяву має зробити Генеральна прокуратура Грузії.

Телеканал “Імеді” належить підприємцю Бадрі ПАТАРКАЦИШВІЛІ.