Єдиний опозиційний телеканал Грузії “Імеді” зник з ефіру

20:07, 07 листопада 2007
Права людини
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В офісі телекомпанії помічені спецназівці

Єдиний опозиційний телеканал Грузії “Імеді” припинив телетрансляцію.

За кілька хвилин до припинення трансляції, як передало агентство “РІА-Новості”, в офісі телекомпанії були помічені представники грузинського спецназу.

В останні хвилини трансляції телеканалу, продемонстровані російським телеканалом “Вісті”, ведучий програми новин звернувся до правоохоронних органів з проханням забезпечити діяльність журналістів.

Як передає інформагентство “Новини-Грузія”, зараз близько 100 людей зібралося біля будівлі телекомпанії “Імеді”, висловлюючи свою підтримку колективу телекомпанії. На цю хвилину ніякого зв’язку, в тому числі мобільного, зі співробітниками телеканалу немає.

За попередніми даними, офіційну заяву має зробити Генеральна прокуратура Грузії.

Телеканал “Імеді” належить підприємцю Бадрі ПАТАРКАЦИШВІЛІ.

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