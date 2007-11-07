Меджліс не робить ”китайських попереджень”

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ наклав вето на проект постанови Меджлісу, який передбачає мобілізацію кримських татар, акції громадянської непокори, створення мобільних груп.

Про це М.ДЖЕМІЛЄВ заявив сьогодні журналістам у Сімферополі, передає кореспондент УНІАН.

«Вчора (6 листопада - УНІАН) на Меджлісі було представлено проект постанови, який передбачає розпочати акції громадянської непокори, організувати наметове містечко, провести 11 листопада на центральній площі масовий мітинг, органам місцевого самоврядування – взяти на облік усіх кримських татар від 18 років і старших і приступити до формування окремих мобільних груп для відпрацювання способів їх оперативного сповіщення, для подальшого збору в певних місцях із метою протидії нападам на кримських татар, але я наклав вето на цю постанову», - підкреслив М.ДЖЕМІЛЄВ.

За його словами, вето накладено з кількох причин. «Наші (Меджлісу – УНІАН) рішення не повинні виглядати як останнє китайське попередження. Якщо постанова приймається, вона має виконуватися», - підкреслив М.ДЖЕМІЛЄВ.

Він додав, що поки Меджліс спостерігатиме за реакцією влади на вимоги кримських татар зняти з посади начальника кримської міліції Анатолія МОГИЛЬОВА, поки Меджліс зважуватиме можливості щодо того, скільки зможе мобілізувати людей. Крім того, на переконання М.ДЖЕМІЛЄВА, питання мобілізації має розглядатися на Курултаї (національному з`їзді) кримських татар. «Це питання має розглядатися на Курултаї кримськотатарського народу. Я цю постанову (Меджлісу про мобілізацію й акції - УНІАН) підписувати не буду», - підкреслив лідер Меджлісу. При цьому, зазначив він, Меджліс має право знову зібратися й подолати його вето 2/3 голосів. «Але ми вже призначили дату Курултаю: 7 грудня – через місяць», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільних будівель бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що в ході знесення будівель їх побили правоохоронці. У міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду, ситуація була спокійна.

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА схвалили знесення.

За даними кримської міліції, за опір правоохоронцям було затримано більше 20 осіб.

За даними Меджлісу, 11 із 28 затриманих кримських татар уже осуджені на терміни від 5 до 13 діб позбавлення волі.