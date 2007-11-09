МВС не бачить гріха в побитті кримських татар

Працівники органів внутрішніх справ під час демонтажу самовільно збудованих споруд на плато Ай-Петрі діяли в межах своїх повноважень.

Як повідомили УНІАН у Департаменті по зв’язкам з громадськість МВС України, такі попередні результати службової перевірки дій правоохоронців.

МВС наголошує, що даний інцидент в АР Крим, що виник навколо виконання рішення господарського суду, штучно політизується та подається як відкрите протистояння міліції та кримськотатарського населення.

“Таке втручання в діяльність органів внутрішніх справ є, в першу чергу, протизаконним, по-друге, вносить напруженість у суспільно-політичну ситуацію на Кримському півострові”, - наголошується в повідомленні.

Водночас, МВС гарантує неухильне забезпечення законності та правопорядку на всій території держави та заявляє, що не допустить жодного прояву конфронтації в суспільстві на етнічному грунті.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на плато Ай-Петрі проводилося знесення самовільно збудованих споруд бізнесменів - кримських татар. Кримські татари стверджують, що в ході знесення будівель їх побили правоохоронці. В міліції зазначають, що знесення проводилося на законних підставах, за рішенням суду.

Під час операції на Ай-Петрі в кримських татар було вилучено газовий балон, каністри з бензином, декілька пляшок із запалювальною сумішшю. Більш як 20 кримських татар було затримано за опір міліції.

У лікарні перебувають 4 людей. В одного кримського татарина – кульове поранення. В міліції запевняють, що постріл було зроблено не з міліцейської зброї. Проводиться розслідування, порушено кримінальну справу за фактом поранення людини.