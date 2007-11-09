Україна візьме участь у конференції з протидії торгівлі людьми

8-9 листопада делегація України братиме участь у Конференції високого рівня з питань протидії торгівлі людьми, яка відбуватиметься у м. Страсбург (Франція).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, до участі в Конференції запрошені високопосадовці національних державних органів країн Ради Європи, до компетенції яких відноситься проблематика боротьби з торгівлею людьми.

Як відзначив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, українська делегація, що складається з представників Міністерства юстиції України, планує ознайомитися з досвідом інших держав в частині приєднання до Конвенції Ради Європи з питань протидії торгівлі людьми, а також інших договорів у цій сфері, стороною яких на сьогодні є Україна. Зокрема, обмінятись думками з проблемних питань у сфері протидії торгівлі людьми.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що Міністерство юстиції України, відповідно до Плану заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства у Раді Європи, забезпечує підготовку пакету пропозицій про ратифікацію Україною Конвенції Ради Європи з питань протидії торгівлі людьми, а також про внесення змін до законодавства, які мають відбутися у зв’язку з ратифікацією. (Зазначена Конвенція була підписана від імені України 17 листопада 2005 року).

У цьому контексті, зазначив міністр, для України є важливим досвід європейських країн, які вже застосовують вказану Конвенцію на практиці (Конвенція Ради Європи з питань протидії торгівлі людьми була відкрита до підписання на Третьому самміті РЄ у Варшаві у травні 2005 року).

Крім того, за його словами, для України є важливим моніторинговий механізм, який застосовуватиме Рада Європи до країн, які приєдналися до Конвенції, щодо імплементації цього міжнародного документу. Саме це питання винесене як одне основних на розгляд Конференції.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що зацікавленість України з цих питань має стати додатковим позитивним сигналом для Ради Європи, який засвідчив би послідовність України у реалізації своїх міжнародних зобов’язань.