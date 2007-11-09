Омбудсмен вимагає скасувати постанову Кабміну, що обмежує права людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вимагає від Кабінету Міністрів скасувати постанову щодо затвердження порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини та використання здобутої інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КАРПАЧОВА повідомила під час слухань з питань дотримання конституційних прав осіб, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення.

Н.КАРПАЧОВА нагадала, що відповідна постанова була ухвалена Кабміном 26 вересня і викликала значну негативну реакцію в українському суспільстві.

За її словами, до інституту омбудсмана з цього приводу надійшло багато звернень від громадян України.

Крім того, Н.КАРПАЧОВА зазначила, що під час ухвалення відповідної постанови вона не мала можливості ознайомитися з проектом документа завчасно. Омбудсман зазначила, що прийнята постанова порушує низку статей Конституції України. «Тому я звернулася до прем’єр-міністра з проханням негайно скасувати зазначену постанову, оскільки в іншому випадку я буду змушена звернутися до судової гілки влади», - сказала уповноважена ВР з прав людини.