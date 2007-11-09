Уряд створить комісію з питань міграції

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу комісію з питань міграції.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів. Комісія є постійно діючим дорадчим органом, створеним при КМУ. Комісію створено в зв`язку з тим, що на сьогоднішній день існує проблема координації міграційної політики, яку проводять зокрема МВС, Мін’юст, МЗС, Мінпраці, МОН, МКТ, Міністерство охорони здоров`я, Мінтрансзв’язку, СБУ, Держкомнацрелігії, Державна митна служба й Державна прикордонна служба.

Комісія створюється з метою реалізації єдиної державної політики у сфері міграції.