Жінок у новому парламенті поменшає

У Верховній Раді України шостого скликання буде 34 (7,6%) народних депутатів-жінок, а в попередньому скликанні їх було 37 (8,2%). Такий аналіз складу новообраної верховної Ради України зробило Агентство моделювання ситуацій.

Як зазначається у переданому УНІАН дослідженні АМС “Електоральний аналіз підсумків виборів 2007 в Україні. Якісні та регіональні параметри нового парламенту”, у ВР четвертого скликання було 5,5% жінок, третього - 8%, а першого - лише 3%.

Найбільше представництво жінок - по 11 - у Партії регіонів та в БЮТ. Як відомо, Партія регіонів має 175 мандатів, і тому частка жінок в цій політичній силі в парламенті становить лише 6,3%. Водночас, БЮТ має 156 мандатів, і жінок у процентному вимірі - 7%.

АМС зазначає, що лідером за співвідношенням чоловіки/жінки в новому парламенті є КПУ. Із 27 мандатів 4 належать жінкам (14,8%). Із 72 мандатів НУ-НС 7 (9,7%) - у жінок.

АМС вважає “найбільш “чоловічою” політичною силою в новому парламент Блок Литвина. За списком цього блоку пройшла лише одна жінка, що становить 5% від 20 отриманих цією політичною силою мандатів.

Тобто в новому парламенті працюватиме 416 депутатів чоловіків та 34 депутати-жінки.