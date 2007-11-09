Маріупольські міліціонери просять ввести платну охорону кладовищ

Керівництво Маріупольського міськуправління міліції звернулося до дирекції комунального підприємства "Комунальник", а також до всіх власників установ, що надають ритуальні послуги, про необхідність "всерйоз задуматися над питанням збільшення витрат на охоронні заходи територій поховань".

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного облуправління внутрішніх справ, міліція Маріуполя вдалася до такого заклику в зв`язку з безперервним вандалізмом на кладовищах.

Міліція нагадує, що за останні 5 років в Маріуполі за фактами вандалізму порушено понад 20 кримінальних справ, до відповідальності притягнуто 7 осіб, які понесли покарання. Так, на Старо-Кримському кладовищі в квітні 2007 року двоє чоловіків зруйнували 473 надгробки. В даний час підозрювані заарештовані, у справі ведеться судовий розгляд.

Крім того, днями, в ніч з 2 на 3 листопада також на Старо-Кримському кладовищі невідомі особи розмалювали з аерозольних балончиків фарбою червоного кольору 24 пам`ятники. За даним фактом також проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи.