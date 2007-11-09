Водії львівських маршруток вимагають підвищити вартість проїзду

Вчора близько 100 автоперевізників провели у Львові кількагодинний страйк з вимогою підвищити вартість проїзду у маршрутних таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Асоціації вільних профспілок автотранспортників України Андрій КОРЧИНСЬКИЙ повідомив, що «перевізники вимагали встановити з 10 листопада ціну за проїзд у маршрутних таксі Львова в розмірі 2 гривні”, Однак, за його словами, “під час переговорів з управлінням транспорту і зв’язку Львівської міської ради було досягнуто домовленості про те, що вартість проїзду буде збільшено до 1 грн. 50 коп.».

Як повідомив журналістам начальник управління транспорту і зв’язку Львівської міської ради Микола ШКУРГАН, "сьогодні ми зустрічатимемося з керівниками автотранспортних підприємств Львова і обговорюватимемо, наскільки буде підвищено вартість проїзду у маршрутних таксі”. “Попередньо, з перевізниками було погоджено, що вартість проїзду буде збільшено на 50 копійок. Перевізники хочуть підняти вартість проїзду вже з 10 листопада», - додав він.