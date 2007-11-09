В Україні знімуть фільм про журналістські розслідування фактів корупції

Незалежна медіа-профспілка України зніме документальне кіно про журналістські розслідування фактів корупції в Україні.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник проекту „Вартові демократії: медіа проти корупції” Ігор ЧАЙКА.

Зокрема, у ході прес-конференції було презентовано проект Незалежної медіа-профспілки України „Вартові демократії: медіа проти корупції”, який став можливим за підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна».

Проектом НМПУ передбачено створення документального фільму „Журналістські розслідування фактів корупції в Україні”, присвяченого сучасному стану справ у вітчизняних медіа і, зокрема, існуючим проблемам, що виникають під час проведення професійних журналістських розслідувань щодо корупційних проблем. Фільм буде створено на основі кількох резонансних антикорупційних журналістських розслідувань за участі авторів цих розслідувань, „героїв” їх публікацій, а також медіа-експертів та експертів з питань антикорупційної діяльності.

І.ЧАЙКА повідомив, що робота над фільмом має завершитись у січні 2008 року.

За словами ініціаторів проекту „Вартові демократії: медіа проти корупції”, він також передбачає створення інтернет-сайту „Вартові демократії”. Сайт міститиме кращі журналістські антикорупційні розслідування, інтерв’ю з експертами, фотоматеріали, інформацію про акції, спрямовані на подолання явищ корупції в українському суспільстві та досвід боротьби з корупцією, статистичні дані, звіти вітчизняних та міжнародних комісій і фондів тощо. На базі накопиченої інформації буде підготовлено періодичну електронну версію щомісячного Вісника „Вартові демократії”. Вісник також буде доступний у відкритому доступі на сайті.

І.ЧАЙКА не виключив, що в рамках цього проекту буде підготовлений рейтинг “ТОП-100 найкорумпованіших українців”.

У свою чергу голова Незалежної медіа-профспілки України Сергій ГУЗЬ висловив сподівання, що цей проект сприятиме подоланню корупції в самих ЗМІ. Він наголосив на важливості того, щоб мас-медіа могли вільно говорити і писати про корупцію.