У Луганську відкрито фестиваль документального кіно про права людини

Кінострічка «Хіт-парад Гітлера» режисерів Олівера ЕКСЕРА та Сьюзан БЕНЗЕ (Німеччина) відкрила вчора у Луганську в рамках четвертого Міжнародного фестивалю документального кіно показ фільмів про права людини «Український контекст».

Упродовж трьох днів луганчани матимуть змогу переглянути майже 30 фільмів. Серед них фільм «Ідіот» - переможець в номінації «За кращий фільм про права людини» режисерів Юрія ПАНАСЕНКА та Світлани СТРЕЛЬНИКОВОЇ (Росія) – історію 30-річного чоловіка, який шукає правди у судах.

За словами продюсера кінофестивалю Геннадія КОФМАНА, це вже четвертий сезон цього фестивалю в Україні, а до Луганська фестиваль документального кіно про права людини завітав вдруге. Фестивальному показу у Луганську передував перегляд фільмів у Автономній Республіці Крим, Севастополі, Чернігові та Полтаві.