5 січня в Грузії пройдуть дострокові вибори

Грузинська опозиція вітає рішення Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ про проведення дострокових президентських виборів 5 січня 2008 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила один із лідерів грузинської опозиції, лідер партії “Шлях Грузії” Саломе ЗУРАБІШВІЛІ одразу після завершення засідання Ради об’єднаної опозиції.

“Наша оцінка його рішення – це історичне рішення, яке іде в дусі бажання грузинського народу. Президент іде у відставку, щоб провести дострокові президентські вибори 5 січня, він також дає можливість народу обрати між проведенням парламентських виборів весною чи восени 2008 року”, - сказала вона.

С.ЗУРАБІШВІЛІ зазначила, що опозиція може лише вітати такий вихід з кризи.

“Ми раді, що таке рішення було прийнято”, - сказала вона.

Лідер партії “Шлях Грузії” також висловила жаль з приводу того, що для цього рішення Президента Грузії довелося пережити розгони демонстрацій протесту 7 листопада.

“Ми також можемо лише висловлювати жаль з приводу того, що для цього (рішення Президента М.СААКАШВІЛІ про дострокові президентські вибори – УНІАН) необхідно було пройти крізь 7 листопада і цю трагедію грузинського народу, яка на тривалий час залишиться в пам’яті грузин”, - сказала вона.

Тепер, за словами С.ЗУРАБІШВІЛІ, Грузія переходить до нового етапу демократичного розвитку.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи вистачить опозиції часу на висунення єдиного кандидата на президентські вибори, лідер партії “Шлях Грузії” зазначила, що опозиція вже почала роботу над цим.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 7 на 8 листопада Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ своїм указом запровадив надзвичайний стан на 15 діб по всій території країни. Протягом цього часу всім теле- і радіоканалам крім громадського, заборонено збирати та розповсюджувати інформацію про події в країні.

Президент Грузії запровадив надзвичайний стан у відповідь на масові демонстрації протесту, що тривали в Тбілісі з 1 по 7 листопада і які завершилися розгоном демонстрантів 7 листопада правоохоронними органами із застосуванням водометів, сльозогінного газу та гумових куль.

За словами представників влади Грузії, надзвичайний стан запроваджено у зв’язку зі спробою державного перевороту в країні, організованого за підтримки Росії.

8 листопада, М.СААКАШВІЛІ у зверненні до народу Грузії заявив про намір відмінити надзвичайний стан найближчим часом, а також про рішення призначити дострокові президентські вибори на 5 січня 2008 року і, водночас, про проведення референдуму щодо дати проведення парламентських виборів: весною чи восени 2008 року.