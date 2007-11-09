Рада міністрів ЄС спрощує візовий режим з країнами Балкан

Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС затвердила ратифікацію угод про спрощення візового режиму та реадмісію з країнами Балкан.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено 8 листопада на засіданні Ради.

Рада міністрів, зокрема, затвердила ратифікацію угод про спрощення візового режиму та реадмісію з Боснією та Герцеговиною, Сербією, Чорногорією, колишньою югославською республікою Македонія, а також угоду про спрощення візового режиму з Албанією.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Європарламент ратифікував угоди про спрощення візового режиму та реадмісію з країнами Балкан.

Європейській Союз та країни Балкан підписали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію 18 вересня цього року.

Рада ЄС надала мандат Єврокомісії на проведення переговорів щодо цих угод з балканськими країнами 13 листопада 2006 року. Переговори розпочалися 30 листопада того ж року.

Угоди про спрощення візового режиму передбачають встановлення вартості віз на рівні 35 євро замість 60 євро, а також встановлюють перелік осіб, які отримуватимуть візи безкоштовно, наприклад, бізнесмени, студенти та журналісти.

Угоди про реадмісію встановлюють зобов’язання та процедури щодо повернення нелегальних мігрантів до країн походження.

Країни Західних Балкан вже запровадили для жителів ЄС безвізовий режим.