ООН запровадила 15 вересня Міжнародний день демократії

Генеральна асамблея Організації Об`єднаних Націй одноголосно запровадила 15 вересня Міжнародний день демократії, передає РІА «Новости».

Цей день приурочено до 20-річчя з дня проведення першої міжнародної конференції нових або відновлених демократій, яка відзначатиметься в 2008 році.

Резолюція була запропонована 192 націям Німеччиною, в ній наголошується, що всі демократичні устрої сповідують загальні цінності, хоча єдиного шаблону демократичної держави у світі немає і не може бути.

ООН розраховують, що новий Міжнародний день демократії стане приводом не тільки для просування демократичних ідей у світі, а й для дотримання прав свобод на рівні країн.