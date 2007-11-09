Верховний комісар ООН з прав людини стурбована розвитком подій у Грузії

Верховний комісар Організації Об`єднаних Націй з прав людини Луїза АРБУР з тривогою стежить за розвитком подій у Грузії, де було оголошено про введення надзвичайного стану.

Про це УНІАН повідомили в Центрі новин ООН.

«Верховний комісар заявила, що вона особливо стурбована повідомленнями про непропорційне застосування сили, зокрема проти омбудсмена Грузії, арешти лідерів опозиції і побиття демонстрантів», — сказано в заяві, поширеній в Європейському відділенні ООН у Женеві.

Л.АРБУР висловила стурбованість повідомленнями про втручання спеціальних силових структур у діяльність незалежних телевізійних станцій, яких змусили припинити трансляцію.

Верховний комісар ООН заявила про свою підтримку уповноваженій з прав людини — омбудсмена Грузії і наголосила, що його незалежність і недоторканність мають поважатися за будь-яких обставин.

Л.АРБУР нагадала, що Грузія є стороною Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, в якому наголошується, що право на життя, заборони на незаконні затримання, тортури і на грубе поводження з людьми діють за будь-яких обставин і не можуть бути припинені навіть в умовах надзвичайного стану. Верховний комісар відзначила, що будь-які обмеження в правах людини мають бути пропорційними і повинні бути максимально чітко обмежені за термінами і сферою застосування.

Як повідомлялося, 7 листопада в Тбілісі поліцією був розігнаний багатотисячний мітинг опозиції біля будинку парламенту, після чого президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ ввів в країні надзвичайний стан строком на 15 днів.

Президент Грузії ввів надзвичайний стан у відповідь на масові демонстрації протесту, що проходили в Тбілісі з 1 по 7 листопада і які завершились розгоном демонстрантів 7 листопада правоохоронними органами із застосуванням водометів, сльозогінного газу і гумових куль.

За словами представників влади Грузії, надзвичайний стан введено у зв`язку зі спробою державного перевороту в країні, організованого за підтримки Росії.

8 листопада, виступаючи з телезверненням до нації, М.СААКАШВІЛІ пообіцяв у найближчий день відмінити надзвичайний стан, оскільки "ситуація швидко стабілізується".