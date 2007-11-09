Громадські організації занепокоєні зростанням ксенофобії в Україні

Громадські організації занепокоєні зростанням рівня ксенофобії в Україні. Про це під час круглого столу "Расизм і ксенофобія в Україні: як подолати стереотипи", що відбувся в УНІАН, повідомила виконавчий директор міжнародної правозахисної громадської організації «Міжнародна Амністія в Україні» Антоніна ТАРАНОВСЬКА.

Вона наголосила, що проблема ксенофобії в Україні існує, і в останні роки вона лише загострилась. Однак, незважаючи на збільшення проявів нетерпимості, зокрема расової, українська влада, за словами А.ТАРАНОВСЬКОЇ, не має політичної волі вирішувати ці проблеми.

А.ТАРАНОВСЬКА також зазначила, що жертви актів расизму не тільки не можуть розраховувати на отримання компенсації за вчинене над ними насильство, а й навіть не йдеться про покарання винних у цих злочинах. За словами А.ТАРАНОВСЬКОЇ, як правило, у випадках нападу на іноземців, правоохоронці кваліфікують такі дії як звичайне хуліганство, замість того, щоб порушити справу і кваліфікувати її як злочин на ґрунті расової нетерпимості.

Експерт додала, що при цьому переважна більшість таких потерпілих не звертаються до міліції, оскільки просто бояться це робити. А.ТАРАНОВСЬКА наголосила, що іноземці зазнають подвійних принижень: спочатку на них вчиняють напади злочинці, а потім над ними ще й знущаються правоохоронці.