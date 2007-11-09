Становище жінок в Україні погіршилося

У 2007 році Україна опустилася в Глобальному рейтингу гендерної рівності в суспільно-економічному та політичному житті на 57-ме з 48-го місця, яке вона займала у 2006 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у обнародуваній 8 листопада доповіді Всесвітнього економічного форуму.

Лідерство в рейтингу, як і минулого року, зберігають Швеція, Норвегія та Фінляндія.

Серед країн СНД найвищу позицію займає Молдова – 21-ше місце. Далі йдуть Білорусь – 23-тє місце, Казахстан – 32-ге місце, Узбекистан – 41-ше місце, Росія – 45-те місце.

Глобальний рейтинг гендерної рівності складається на основі оцінки чотирьох основних критеріїв: економічної участі та можливостей (рівень зарплати, рівень зайнятості та можливості доступу до висококваліфікованої праці); рівень освіти (рівень доступу до основної та вищої освіти); політичні повноваження (представництво у владних структурах) та здоров’я і тривалість життя (оцінка тривалості життя та чисельне співвідношення населення за статтю).

Згідно з доповіддю, Україна посідає 26-те місце за критерієм економічної участі та можливостей, 73-тє місце - за рівнем доступу до освіти, 74-те місце - за критерієм здоров’я і лише 109-те місце - за представництвом у владі.

Загалом в рейтингу оцінювався рівень гендерної рівності в 128-ми країнах світу.