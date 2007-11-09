Казахстан подякував СБУ за співпрацю в обміні даними про репресованих

Керівник Комітету національної безпеки Республіки Казахстан Амангельди ШАБДАРБАЄВ подякував Службі безпеки України за співпрацю в обміні даними про репресованих за часів тоталітарного режиму.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як йдеться у листі А.ШАБДАРБАЄВ до СБУ: “У рамках співробітництва в сфері архівної діяльності між спецслужбами України та Казахстану проведено значну роботу із збирання документів щодо громадян української національності, які постраждали у період політичних репресій 20-50-х років минулого століття і згодом були реабілітовані судовими органами Казахстану. У свою чергу висловлюємо щиру вдячність за надання інформації щодо уродженців Казахстану, репресованих на території України”.

За даними прес-центру СБУ, обмін відомостями про репресованих громадян у часи тоталітарно-комуністичного режиму триває між Галузевим держархівом СБУ та Спеціальним держархівом Комітету нацбезпеки Казахстану з 2005 року. До СБУ від казахських колег надішли відомості стосовно жертв політичних репресій - вихідців з України, які відбували покарання у Казахській РСР. Казахська сторона надала інформацію про 5 тис. 906 українців - в’язнів виправно-трудового табору «Степлаг» (поблизу Караганди).

Крім того, 5 листопада ц.р. надійшли списки, складені за відомостями архівів регіональних управлінь КНБ РК, - ще на 7 тис. 148 осіб.

У свою чергу СБУ здійснює архівний пошук і укладання списків уродженців Казахстану, яких було репресовано на території Української РСР. У травні ц.р. відправлено перший такий список. У міру надходження матеріалів з регіональних органів СБУ готується другий список, до якого вже внесено відомості 35 осіб, для подальшої передачі партнерам зі співробітництва.