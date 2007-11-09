Івано-Франківська облрада заборонила свавілля на Говерлі

Депутати Івано-Франківської обласної ради вирішили заборонити встановлення будь-яких символів, знаків, пам’ятників на горі Говерла, що знаходиться на території області, без погодження облдержадміністрацією. Відповідне рішення «Про збереження екосистеми на горі Говерла» було ухвалено сьогодні на 16-й сесії Івано-Франківської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію про включення цього питання у порядок денний сесії вніс перший заступник голови облради Зіновій БЕРЕГОВСЬКИЙ, зазначивши, що його треба розглянути на прохання голови облдержадміністрації.

Після обговорення цього питання депутати прийняли рішення “Про розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.11.2007 р. № 618 «Про впорядкування встановлення символів на горі Говерла». Обласна рада погодилась із розпорядженням голови облдержадміністрації щодо «заборони встановлення будь-яких символів, знаків, пам’ятників на горі Говерла, що знаходиться на території області, без погодження з головним управлінням будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, туризму і культури облдержадміністрації». Управлінню Міністерства внутрішніх справ України і управлінню Служби безпеки України в Івано-Франківській області доручено «вжити заходів щодо виконання розпорядження голови облдержадміністрації».

Сесія облради також звернулася до політичних партій та громадських організацій області щодо «недопущення самовільного розміщення символів та знаків різного характеру» під час сходжень на найвищу вершину українських Карпат Говерлу.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника голови облради Юрія РОМАНЮКА та постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку.