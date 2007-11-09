Оприлюднено оціночний звіт GRECO щодо стану корупції в Україні

Міністерство юстиції оприлюднило оціночний звіт GRECO (Групи держав проти корупції) щодо стану корупції в Україні та антикорупційної політики, яка здійснюється державою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, звіт розміщено на офіційному сайті міністерства.

Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, звіт оприлюднюється на прохання GRECO, яке висловило побажання органам влади України, до повноважень котрих належать питання запобігання та протидії корупції, перекласти звіт українською мовою та довести його до відома громадськості.

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що Україна має пройти зазначену оцінку з боку GRECO у зв’язку зі вступом до Групи держав проти корупції. Оціночний звіт грунтується на підсумках двох раундів оцінювання, що були здійснені GRECO в Україні та охоплюють період по 2006 рік включно.

За словами міністра юстиції, звіт буде використано для рейтингової оцінки нашої держави міжнародними організаціями. Дані оцінки, наголосив він, прямо позначаться як на інвестиційній привабливості України, так і на іміджі держави в цілому.

Звіт складено на основі інформації, наданої, зокрема, представниками державних органів України, до повноважень яких належать питання запобігання та протидії корупції - Міністерством юстиції, СБУ, МВС, Генпрокуратурою, Державною податковою службою, Держмитслужбою та іншими. Така інформація надавалася у формі відповідей на запитання, спеціально розроблених GRECO для оцінювання, та охоплювала такі теми: доходи від корупційної діяльності; публічна адміністрація і корупція; юридичні особи і корупція; засоби національних органів, відповідальних за боротьбу з корупцією тощо.

За кожною з означених тем у звіті GRECO подаються опис ситуації та критичний аналіз.

Висновки, що містяться у звіті, складаються з 25 рекомендацій, ухвалених GRECO для України.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що відповідно до регламенту GRECO, Україна має подати звіт про виконання наданих рекомендацій. Зокрема, GRECO пропонує органам влади України надати такий звіт до 30 вересня 2008 року.

Міністр також повідомив, що Україна має пройти кілька етапів оцінки з боку GRECO у зв’язку зі вступом до Групи держав проти корупції. Планується, що у ході третього раунду оцінки вивчатиметься процес фінансування в Україні політичних партій.

*** Групу держав проти корупції (GRECO) утворено Радою Європи. Метою GRECO є покращення можливостей країн – членів групи у боротьбі з корупцією, дотримання ухвалених державами рішень, а також вжиття відповідних антикорупційних заходів.

Україна приєдналась до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 року, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції.