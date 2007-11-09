Кіно-клуб Києво-Могилянської Академії та київські активісти Amnesty International в Україні запрошують 10 листопада о 18:30 на захід до Міжнародного дня проти фашизму і антисемітизму. В рамках заходу відбудеться показ документального фільму «Таємниця Віленського Гетто» («Мені не страшно!»), Росія, 2004р., Режисер Лілія В`югіна

У вересні 1941 року у Вільнюсі, на території старого міста, гітлерівці створили гетто.

Члени Єврейської ради гетто (юденрата) на чолі з Якобом Генсом, утішаючи себе й інших "необхідністю малих жертв", погоджувалися виконувати вимоги німців про видачу людей на страту. Єврейські поліцейські виставляли своїх побратимів і гнали їх у руки катів. Чому в`язні гетто не пручалися насильству, а якщо пручалися, то дуже слабо? Яка була ціна компромісу з катом? Чи є виправдання вибору - кого відправити на страту?

Автори фільму обговорюють ці непрості питання на прикладі трагічної долі самої помітної і неоднозначної фігури в гетто - голови юденрата, яким був офіцер литовської армії Якоб Генс. Ким він був - посібником катів або жертвою обставин, яка намагалась врятувати хоча б деяких?..

Диплом фестивалю «Сталкер-2005», номінант «ТЕФІ-2005», премія Федерації єврейських громад Росії-2005.

Відкрита дискусія за участі: Володимира Яворського, Виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини; Штефана Хробота, Директора Регіонального представництва Фонду ім. Ф. Еберта в Україні; Олександра Наймана, Заступник Голови Асоціації за міжнаціонального миру і злагоди в Україні; Максима Буткевича, Координатора Ініціативи «Без кордонів»

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Кіно-клуб НАУКМА, вул. Набережно-Хрещатицька 27, кімната 13

Показ здійснюється в рамках Міжнародного фестивалю Дні документального кіна про права людини "Український контекст"

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9 листопада – Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму. Цю дату обрали у зв»язку із подіями в ніч з 9 на 10 листопада 1938 р., відомими, як Кришталева Ніч або Ніч розбитих вітрин. Тоді у Німеччині сталися єврейські погроми: синагоги були спалені, крамниці та домівки євреїв розгромлені, сталися масові вбивства.

«Українське суспільство поліетнічне і поліконфесійне. Це ознака його сили, а не слабкости, тому що розширює можливості економічних і соціяльно-культурних контактів із багатьма країнами світу. Але якщо ми всі – і держава, і суспільство – будемо толерантно або байдуже ставитися до проявів відвертої ксенофобії, то ця особливість стане не перевагою, а вадою ». (Із заяви української інтелеґенції проти ксенофобії)