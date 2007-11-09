Регіональне представництво Фонду Фрідріха Берта в Україні та Білорусі спільно з всеукраїнською громадською організацією «Жіночий консорціум України» проводить розширений круглий стіл на тему «Посилення діалогу між владою і громадськістю щодо вирішення актуальних гендерних питань».

Мета круглого столу - обговорити сьогоденні проблеми впровадження гендерної політики в Україні та визначити кроки, які необхідно і можливо зробити найближчим часом спільними зусиллями державних і недержавних організацій. До участі запрошені, експерти, представники державних органів, журналісти.

Дата проведення - 13 листопада 2007 року. Місце проведення: конференц-зал готелю «Національний», вул. Липська, 5. Їхати до станції метро Хрещатик (вихід на вулицю Інститутську).

Початок о 10.00.

Просимо поінформувати щодо можливості Вашої участі в роботі круглого столу до 12 листопада включно. Контактна особа: п. Тарас Михальнюк (тел.: 2355277, 2346261, e-mail: taras.mykhalniuk@fes.kiev.ua