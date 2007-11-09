100 приватних підприємців пікетували Сєвєродонецький міськвиконком

Близько 100 приватних підприємців Сєвєродонецька пікетували сьогодні будинок виконкому міської Ради через заборону на торгівлю.

Як повідомив УНІАН юрист луганського обласного відділення КВУ Євген БАЙРАМОВ, приводом для пікету стало рішення виконкому Сєвєродонецької міської Ради про заборону торгівлі на площі перед Центральним ринком. Цим рішенням, зазначив він, виконком залишив без робочих місць і засобів до існування близько 400 підприємців міста та членів їх сімей. При цьому Є.БАЙРАМОВ зауважив, що підприємцям пропонують перейти на непристосовані для торгівлі місця.