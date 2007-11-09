12 листопада - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Результати перевірок СІЗО комісії Генпрокуратури та Кабінету міністрів України”. Організатор - МГО „Міжнародна Ліга захисту прав громадян України”. Будуть оприлюднені: результати роботи комісії; факти порушення прав хворих на туберкульоз та осіб з психічними розладами у Київському СІЗО 13 та у Пенітенціарній системі загалом; дійсні причини і наслідки нещасних випадків в Київському СІЗО № 13; факти порушень вимог законодавства з питань санітарно-технічних умов, стандартизації, метрології та сертифікації продукції при утриманні громадян (підслідних та засуджених) в Київському СІЗО №13. Учасники: голова правління МГО “Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” Едуард Багіров, головний психіатр ГУ охорони здоров`я та медичного забезпечення КМДА В’ячеслав Мішаєв. Запрошений голова Держдепартаменту України з питань виконання покарань Василь Кошинець (вул.. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 270-65-01,02,03. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.