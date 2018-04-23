Чому іноземці бояться їхати в Україну

9 листопада – Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму. Цю дату обрали не випадково: у ніч з 9 на 10 листопада 1938 року в Німеччині стався величезний погром, який увійшов в історію під назвою Кришталева ніч, або Ніч розбитих вітрин. Були спалені синагоги, розгромлені крамниці та оселі євреїв, сталися масові вбивства. Прикро, однак і через 70 років після цих жахливих подій проблема расизму і ксенофобії стоїть дуже гостро. В Україні, яка здавна славилася своєю гостинністю і хлібосольними традиціями, почастішали випадки побиттів і вбивств іноземців. Чому суспільство стає ворожішим? Хто найчастіше стає жертвами ксенофобії? Що робить держава, аби запобігти цьому?Подаємо найбільш цікаві експертні оцінки.

Джефрі ЛАБОВІЦ, голова місії Міжнародної Організації Міграції в Україні:

В УКРАЇНІ – НАЙМЕНША КІЛЬКІСТЬ ІНОЗЕМЦІВ ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ КРАЇНАМИ ЄВРОПИ

Я в Україні перебуваю чотири роки і за останні два з них отримую все більше звернень, які стосуються міжнаціональної нетерпимості. Іноземці не отримують необхідної допомоги та захисту. Почастішали випадки вбивств. Люди скаржаться, що на них скоюють напади з метою вимагання грошей або з іншою ціллю.

Гостинність українців перебуває поза сумнівами. Але Україна є однією з країн, де діють певні соціальні групи, що здійснюють насилля. Щоб запобігти цьому, на національному рівні має функціонувати програма по боротьбі з такими явищами. Але, на жаль, у цьому питанні Україна поки що трохи відстає...

В Україні перебуває дуже мало іноземців. Згідно із офіційною статистикою, це приблизно 200 тисяч осіб. Ця кількість іноземних громадян найменша порівняно з іншими європейськими країнами.

Починаючи з кінця минулого року, коли стали частішати вбивства іноземців, ніхто не був покараний. Кілька тижнів тому було здійснено вбивство громадянина Бангладешу, і я був на похороні. Попрощатися з ним прийшли біля 200 осіб. Я запитав, як вони почуваються в Україні. Біля десяти осіб зізналися, що на них теж були скоєні напади, але ніхто нікуди не заявляв про це. Вони просто бояться це робити.

Однак певний прогрес в Україні все ж є. Державні структури, такі як Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Секретаріат Президента, почали працювати в цьому напрямку.

Ольга ВОРОНЦОВА, помічник з правових питань Управління Верховного комісара ООН у справах біженців:

БІЖЕНЦІ ТА ШУКАЧІ ПРИТУЛКУ – НАЙВРАЗЛИВІШІ ЖЕРТВИ КСЕНОФОБІЇ

Умовно випадки ксенофобії можна розділити на декілька типів. Перший тип – це дискримінація, з якою зіштовхуються біженці, шукачі притулку та інші іноземці на території України: дискримінація в освіті, працевлаштуванні і навіть на вулиці при перевірці документів. Другий тип – це ворожнеча, яка часто проявляється в засобах масової інформації зі сторони, можливо, не обізнаних працівників мас-медіа. Найгіршим виявом расизму і ксенофобії є атаки, образи іноземців.

Біженці і шукачі притулку потенційно є одними із найуразливіших жертв ксенофобії і расизму. Ці люди дуже часто є незахищеними фінансово, вони не мають соціального статусу і часто мають підтверджувати легальність свого перебування на території України, а процедура є досить складною.

УВКБ ООН працює з проблемою ксенофобії давно. У 2001 році сталося перше вбивство біженця на території України - на Вінниччині. Вихідець із Руанди помер від нанесених ушкоджень. З того часу УВКБ ООН регулярно отримує інформацію про різні напади. На жаль, наша організація не завжди може належним чином відреагувати, тому що просто не вистачає ресурсів. Через те ми дуже вітаємо ініціативу Міжнародної Амністії щодо правової допомоги жертвам нападів.

З квітня 2007 року розпочалися зустрічі організацій, які працюють у цій сфері. Є три групи: по роботі з урядом, по адвокації та роботі із засобами масової інформації і група з юридичних питань. Наша організація намагається брати участь в роботі кожної з цих груп, і ми вже маємо певні результати. Ця проблема тепер визнається з боку держави. Можливо, не комплексно, але певні кроки є. Як ми знаємо, МВС розроблено план дій з протидії ксенофобії до 2009 року. Було припинено декілька неонацистських маршів на початку цього року. Міністерство освіти і науки у цьому році визнало цю проблему по відношенню до іноземних студентів і закликало до боротьби з нею.

Антоніна ТАРАНОВСЬКА, виконавчий директор Міжнародної Амністії в Україні:

УКРАЇНСЬКА ВЛАДА НЕ МАЄ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ БОРОТИСЯ ІЗ КСЕНОФОБІЄЮ

Міжнародна Амністія звернула увагу на проблему ксенофобії і расизму два роки тому, оскільки ми вважаємо, що порушення прав людини є брутальними і систематичними. Українська влада, на жаль, не має політичної волі боротися з цією проблемою. Є тільки спорадичні заяви якихось органів влади про те, що проблема існує. Amnesty International зараз працює над спеціальним звітом по Україні по проблемі расизму і ксенофобії, який вийде навесні наступного року.

Люди, які стають жертвами на ґрунті міжнаціональної ненависті, не мають можливості отримати відповідний захист, взагалі не йде мова про компенсацію і не стоїть питання про покарання. До тих пір, поки люди, які здійснюють злочини на ґрунті ненависті, не несуть покарання, ми не можемо говорити про подолання проблеми. Єдиний орган, який заявляє про існування проблеми, - це Міністерство внутрішніх справ. Вони розробили відповідну програму, до якої долучилися громадські організації, але це точкова дія. Вона не вирішує проблему по суті.

Тішить та ситуація, яка склалася в громадянському суспільстві, коли кілька громадських організацій об‘єдналися, щоб щось зробити. Однак ми не можемо змінити систему радикально, ми мусимо отримати відповідь з боку влади, якої, на жаль, досі немає.

Ми не можемо порівняти нинішню ситуацію з попередніми роками, оскільки статистики просто немає. МВС її не веде, оскільки вони не розуміють, що таке злочини на ґрунті ненависті. Якщо розповісти слідчому про людину неслов‘янської зовнішності, в яку летять, наприклад, банани і вигукуються відповідні гасла, його кваліфікують як хуліганство. Ні про який расизм мова не йде.

Окрім того, понад 90 відсотків жертв таких злочинів не звертаються до міліції. Вони не роблять цього з багатьох причин, і перша з них - це подвійна дискримінація. Людина спочатку стає жертвою злочину на ґрунті ненависті, а потім вона так само стає жертвою в правоохоронних органах. Вона чує: “Ти приїхав з Афганістану, тебе там не вбили? Ми тебе вб‘ємо тут!”. І це говорять люди, які наділені повноваженнями захищати громадян!

До тих пір, поки правоохоронці, органи безпеки, міністерство освіти не зрозуміють суть злочинів на ґрунті ненависті, ми не зможемо з ними працювати, тому що ми говоримо про різні речі.

Ірина ЖДАНОВА, головний науковий співробітник Державного інституту розвитку сім`ї та молоді:

В УКРАЇНІ МЕЖА МІЖ СВОБОДОЮ СЛОВА І ПРАВОМ НА ЖИТТЯ ІНШОЇ ЛЮДИНИ ДУЖЕ РОЗМИТА

Коли я була студенткою Київського університету 20 років тому, я не пригадую, щоб були поширеними випадки вбивств чи побиття студентів-іноземців. Ми жили в гуртожитку на Ломоносова, дружили з багатьма іноземними студентами – з Пакистану, з Азербайджану, з Грузії...

На жаль, сьогодні ситуація змінилася кардинально. Буквально вчора я була в дитячій лікарні “Охматдит”, де на реєстратурі написано: для дітей-іноземців, які хочуть звернутися в лікарню, треба мати офіційний статус біженця або принаймні подану заяву на отримання такого статусу. В мене як у матері двох дітей виникає питання: а якщо дитина, мати якої не має статусу біженця і не встигла подати заяву, потрапила в критичну ситуацію, вона що - не має права на допомогу, вона повинна померти?

І така відчуженість держави від проблем іноземних громадян в Україні відчувається скрізь.

Два тижні тому ми стали свідками того, як одна із неонацистських організацій “Патріот України” організувала марш, який розпочався на Софіївській площі. Бачити відкриті фашистські лозунги “За білу Європу вільних націй”, “Не пустимо чужинців на нашу землю” у країні, яка понесла найбільші втрати у боротьбі із фашизмом, дуже дивно. В одній із газет, яку вони роздавали, було написано: “Нація, яка знаходиться на межі свого існування, має право на будь-які форми самозахисту”. Ми звернулися за експертними оцінками до фахівців з конституційного права на відповідність заяв цієї організації Конституції. Дивує те, що станом на червень 2007 року в Україні офіційно зареєстровано 500 скінхедів. В мене виникає питання: яким чином вони отримують реєстрацію?

Тут спадають на думку слова однієї з пісень Святослава Вакарчука “Міра вогню в кожного є своя, у кожного є міра тепла, і в кожного є міра життя”. Де межа, коли свобода слова переходить толерантність і право на життя іншої людині? Ця межа в Україні є дуже розмитою. В законодавстві відсутні чіткі межі. Органи міліції не тільки не хочуть реєструвати ці випадки, але взагалі відсутні механізми, за якими можна визначити, де хуліганство, а де расизм і ксенофобія.

Дослідження державного інституту розвитку сім‘ї та молоді і дані Міжнародного центру толерантності імені Олександра Фельдмана за жовтень 2006 року свідчать про те, що за роки незалежності в Україні зросла інтолерантність.

На щастя, наша ситуація відрізняється від російської, де акції фашистських організацій популяризуються значно більше і їх відкрито підтримують політики, як це показав Російський марш 4 жовтня, на якому був присутній депутат Державної Думи Андрій Савельєв.

Але тішитися не треба. Молодь – це така категорія, яка дуже швидко переймає неформальні, радикальні речі. Немає гарантій, що з часом ця бацила не піде далі.

Дослідження показують, що найбільш ксенофобські настрої проявляють люди віком 14-17 років. Вони і є тією категорією, яка найбільше піддається впливу мас-медіа, відеоігр. Найбільшу нетерпимість проявляє непрацююча і не зайнята пошуками роботи молодь.

За даними соціологічних опитувань, більшість українських респондентів у віці 14-35 років відповіли, що не хотіли б жити по сусідству переважно з тими, в кому вони вбачають загрозу своїй безпеці. До цієї категорії віднесли наркозалежних, алкозалежних, хворих на СНІД і осіб зі злочинним минулим. До цієї категорії потрапила лише одна група за етнічною ознакою, - це роми. 81% української молоді не хотіли б бачити своїми сусідами ромів. Причому ситуація тут однакова – безвідносно до освіти чи місця проживання респондента.

Третина опитаних у 2007 році відповіли, що потрібно обмежити кількість іноземних громадян, які приїздять на роботу в Україну. Ще 12% відповіли, що потрібно взагалі заборонити іноземцям працювати в Україні.

Якщо говорити про причини такої нетерпимості, то до зовнішньополітичних я б віднесла трагічні події 11 вересня в США, війну в Іраку, антитерористичну кампанію в світі і настрої в Росії. Серед внутрішньополітичних чинників - стрімке розшарування на багатих і бідних та наші безперервні передвиборчі війни, які теж впливають на рівень толерантності населення..

Василь ТЕРЕЩУК, заступник начальника управління міжнародно-правової діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

ЯК ПОВИННІ СЕБЕ ПОЧУВАТИ НАЦМЕНШИНИ, КОЛИ ПРЕЗИДЕНТ З ЕКРАНІВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО “МОЄЇ НАЦІЇ”?

Оскільки більшість іноземців бояться звертатися про захист своїх прав, Уповноважений ВР з прав людини змушена орієнтуватися у своїй роботі на повідомлення ЗМІ. Останнім із таких фактів є масова бійка в Запоріжжі 4 листопада, в якій брали участь приблизно 300 осіб – студенти індійського походження і місцеві скінхеди. Студенти-іноземці самі намагаються показати свою силу, щоб відстояти право на повагу в нашому суспільстві.

Останнє провадження, яке ведеться зараз Уповноваженим з прав людини, – це напад і поранення двох студенток із Китаю, що сталося 14 жовтня (14 жовтня – Свято Козацької слави і День створення Української Повстанської Армії - УНІАН ). Дуже прикро, коли подібне відбувається у такий день. З іншого боку, це показує тенденції, яким треба протидіяти.

З ініціативи Уповноваженого з прав людини Верховною Радою минулого року була ратифікована Європейська конвенція про захист прав трудящих мігрантів, яка посилює боротьбу проти насильства і ксенофобії відносно українців, які працюють за кордоном. В цьому році Ніна Карпачова звернулася з поданням до Президента України та Кабінету Міністрів з проханням ратифікувати Конвенцію ООН про захист прав трудящих мігрантів та членів їх сімей, які працюють в Україні. На жаль, це звернення відхилено. Це дуже небезпечний симптом.

У нас зараз сплеск ксенофобських дій. Тільки за 2006-2007 роки через це загинуло понад 20 осіб. Це свідчить про те, що існує паралель між тією системною кризою, в яку увійшла Україна після 2004 року, і зростанням кількості таких випадків.

Викликають велике занепокоєння і певні дії високих посадовців. Коли Президент України, наприклад, з екранів телебачення звертається до “моєї нації”, то як себе повинні почувати громадяни України афганського, вірменського, курдського, молдовського, російського походження? Якщо Президент заявляє, що він піклується про долю своєї нації, то хто буде піклуватися про цих людей?

На жаль, це біда не тільки України. Останнім часом у Європі відбувається правий поворот. На останніх виборах у Швейцарії, як ви знаєте, перемогла Швейцарська народна партія, яка висунула гасло “Швейцарія для швейцарців”. Аналогічні сили перемогли на останніх виборах у Польщі. Така сама ситуація з перемогою Ніколя Саркозі у Франції. Аналогічна ситуація відбувається у Бельгії, причому події розгортаються настільки стрімко, що можуть взагалі розірвати країну. Аналогічна ситуація в Австрії з Хайдером (мається на увазі зміцнення позицій праворадикальних і неонацистськоих партій - Австрійської партії свободи і Союзу за майбутнє Австрії на останніх парламентських виборах - УНІАН ). Європа зараз перебуває у стані кризи, і певні політичні сили бачать вихід з цієї кризи шляхом цькування націй, шляхом перетворення Європи на фортецю відносно мігрантів.

Наступний рік – це 60-ті роковини прийняття Організацією об`єднаних націй Декларації про права людини. Дуже важливо, щоб ми цей рік зробили роком боротьби проти фашизму, расизму, нацизму, антисемітизму і інших форм ксенофобії, які, на жаль, зростають у нашому суспільстві. Уповноважений ВР з прав людини зараз готує спеціальну програму дій, яка буде озвучена 10 грудня у Всесвітній день захисту прав людини.

Земфіра КОНДУР, віце-президент Міжнародного благодійного ромського жіночого фонду "Чіріклі":

ІСНУЄ НЕГАТИВНИЙ СТЕРЕОТИП, ЩО РОМА – ЦЕ СУСПІЛЬНЕ ЗЛО

Роми в Україні є подвійними жертвами дискримінації. Найбільша їх проблема – відсутність документів. У людей нема паспортів. У дітей нема свідоцтв про народження. Це призводить до того, що діти не можуть поступати в дитячі садочки, школи, люди не можуть працевлаштуватися, оформити документи на житло. В принципі, вони обмежені в усіх фундаментальних правах.

Маленький приклад. На початку вересня ми відвідали місто Павлоград у Дніпропетровській області, де я побачила одну дуже бідну ромську родину, в якій проживає 11 дітей. Ромська жінка на ім‘я Поліна зібрала дітей, батьки яких знаходяться у в‘язниці, щоб вони не залишилися без опіки. Вони всі живуть в одному маленькому будинку на інвалідську пенсію Поліни. Але оформити опікунство на цих дітей вона не може, тому що у всіх цих дітей немає свідоцтв про народження. Найстаршій дитині 18 років. Він дуже хоче працювати, але без документів не може. Він навіть від дому відійти боїться. А коли захворіла найменша дитина, лікарі відмовилися прийняти її без грошей і документів.

Нам дуже часто телефонують батьки і жаліються, що їхніх дітей не приймають в школи. Не-ромські батьки не хочуть, щоб їхні діти навчалися з ромами. Існує негативний стереотип, що рома – це суспільне зло, що вони розносять різноманітні хвороби, що з ними небезпечно бути поряд. Тому батьки ставлять директорам шкіл умову: якщо ви будете набирати ромських дітей, наші діти підуть з вашої школи. Така ситуація трапилася недавно на Закарпатті. Майбутнього у таких дітей, які не відвідують школу, звісно, нема.

Наступна проблема, з якою зіштовхуються роми, - це стосунки з правоохоронними органами. Люди неграмотні, вони настільки бояться правоохоронців, що готові віддати все, що в них є, тільки щоб їх не займали. Часто практикуються рейди в ромські компактні поселення – в основному увечері чи вночі. Правоохоронці просто вриваються в ромські помешкання, проводять обшуки. Іноді підкидають наркотики, забирають у відділки цілі сім‘ї. Знають, що в цих людей нема документів. Телефонують їх родичам і вимагають грошей. В Кременчуці був випадок, коли міліціонер убив ромську дитину. І він зараз продовжує працювати, ще й підвищення по службі отримав.

Таких історій - маса. Але роми не звертаються в міліцію, бо як тільки вони звернуться, то стануть жертвами. Міліціонери довго не розбираються, коли бачать рома: "Ти ром і ти винен!".

Люди насправді дуже мало знають, хто такі рома. Тому необхідна велика робота з представниками ЗМІ, щоб більше розповісти про їх специфіку.

Мрідула ГОШ, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку:

НАПЕРЕДОДНІ ЄВРО-2012 ТРЕБА ПІДГОТУВАТИ СУСПІЛЬСТВО

Звісно, є проблеми з державною політикою, правоохоронці припускаються помилок. Але суспільство міняти можна. Через ці проблеми проходить кожна країна світу. Це нескладно, і Україна - не виняток.

Напередодні проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 дуже важливо підготувати суспільство, зробити його більш толератнним до тої великої кількості іноземців, які приїдуть. Футбол і расизм пов‘язані, бо в клуби футбольних фанів завжди хочуть проникати ксенофобські організації. Тому треба зосередити увагу не тільки на розбудові інфраструктури, але і на суспільному компоненті.

Тетяна ПЕЧОНЧИК