Ніхто не обмежує права українців в Росії

Новий порядок міграційного обліку не несе дискримінаційного характеру відносно громадян України, говориться в повідомленні Міністерства закордонних справ РФ.

"Новий порядок міграційного обліку в Російській Федерації не носить якого-небудь дискримінаційного характеру. Розраховуємо, що і відносно російських громадян, що перебувають на території України, також не будуть створені норми дискримінаційного для росіян характеру", - мовиться в повідомленні.

Згідно з новим міграційним законодавством Росії, що вступило в дію з 15 січня 2007 року, облік за місцем перебування обов`язковий для всіх іноземців за винятком прибулих на термін не більше трьох днів. Незадовго до президентських виборів 2004 року в Україні Росія запровадила особливий порядок реєстрації українських громадян, що прибувають у РФ. Вони могли знаходитися в РФ без реєстрації до 90 діб.

Російський МЗС розповсюдив заяву у зв`язку з публікаціями в ЗМІ повідомлень про зміни правил реєстрації в РФ громадян України, що прибували на її територію.

МЗС нагадує, що відповідно до федерального закону "Про внесення змін до Федерального закону "Про правове становище іноземних громадян в Російській Федерації" і про визнання такими, що втратили силу, окремих положень закону "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Російської Федерації" і федеральним законом "Про міграційний облік іноземних громадян і осіб без громадянства в Російській Федерації" скасований інститут реєстрації іноземних громадян в РФ за місцем перебування і встановлені нові правила міграційного обліку, що передбачають обов`язковість обліку в триденний термін за місцем перебування для всіх категорій іноземних громадян в Російській Федерації.

"У зв`язку з цим російська сторона повідомила українську сторону про намір застосовувати до громадян України положення вказаних законів і запропонувала укласти міжурядовий протокол про припинення дії протоколу від 30 жовтня 2004 року про внесення змін до міжурядової угоди про безвізові поїздки громадян Російської Федерації і України від 16 січня 1997 року. Тим самим громадяни Росії й України можуть в`їжджати, виїжджати і пересуватися по українській і російській території без віз з дотриманням правил перебування, що діють відповідно на Україні і в Росії", - мовиться в повідомленні МЗС.

Російська сторона запропонувала українській стороні провести консультації за погодженням проекту згаданого протоколу з метою його швидкого висновку. Російська сторона чекає оперативну відповідь на дану пропозицію.