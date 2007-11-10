В луганській колонії спецназ чинить масове насильство над засудженими

Сьогодні, 10 листопада, в колонії номер 60 Держдепартаменту з питань виконання покарань України, розташованої в селі Лозовське Слов’яносербського району Луганської області, після спроби втечі довічно ув’язнених, під якої одну особу було вбито, на територію спецустанови ввели спецназ, який чинить масове невибіркове насильство над засудженими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН. Цю інформацію також підтвердив і правовий експерт Харківської правозахисної групи Аркадій БУЩЕНКО.

За даним вінницької правозахисної групи, майже 30 ув’язнених на знак протесту проти насильства вчинили акти самокаліцтва. Вінницька і Харківська правозахисні групи звернулися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням негайно відрядити представників секретаріату до колонії та провести негайне документування фактів можливого побиття засуджених співробітниками спецназу.

Окрім того, Харківська правозахисна група звернулася до Омбудсмена з проханням негайно звернутися до керівництва Державного департаменту з питань виконання покарань з тим , щоб не допустити введення спеціальних підрозділів до Сокальської та Ізяславської колоній. Вони також просять Уповноваженого застосувати усі можливі заходи для припинення практики регулярного введення в колонії спецпідрозділів Держдепартаменту для залякування засуджених.

Окрім того, як повідомила Харківська правозахисна група, до них надійшла інформація, що біля Сокальської виправної колонії номер 47 та Ізяславської виправної колонії номер 58 групуються спеціальні підрозділи для введення в ці заклади. Правозахисники попереджають, що можна очікувати масового побиття в цих колоніях.

За їхніми більш ранніми даними, в Ізяславській колонії номер 58 спецназ вже вводили близько 10 днів тому у відповідь на вимоги засуджених видати їм теплий одяг.

Начальник Державного департаменту з питань виконання покарань України Василь КОЩІНЕЦЬ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо суботніх подій в колонії номер 60 (Луганщина) сказав: «Наразі там працює комісія, прокуратура, і після вивчення ситуації на всі питання буде дано відповідь».