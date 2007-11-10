На Запоріжжі шукатимуть жертв Голодомору

В Запорізькій області формуватимуть пошукові загони із студентів і школярів для встановлення місць поховання жертв Голодомору.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Запорізької ОДА, така пропозиція була озвучена і схвалена на нараді, присвяченій підготовці до 75-річчя Голодомору, що відбулося в облдержадміністрації.

За даними головного управління праці і соцзахисту населення, в Запорізькій області проживає 122 тис. 878 осіб, які є потерпілими від Голодомору (такими вважаються громадяни, народжені до 01.01.1934 р.).

Для подальшої роботи по встановленню осіб потерпілих запропоновано створити робочі групи і провести відповідне анкетування серед жителів населених пунктів регіону. На нараді також вирішили, що необхідно створити пошукові загони з учнівської і студентської молоді, а також місцевих пошуковців і краєзнавців для проведення роботи по виявленню місць поховань жертв Голодомору і встановлення на них пам`ятних знаків, - повідомили в прес-службі.

За рахунок яких коштів і в яких об`ємах фінансуватимуться експедиції пошукових загонів, і за які кошти на місцях поховання жертв Голодомору встановлюватиметься пам`ятні знаки, офіційно не повідомляється.