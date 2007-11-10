Ющенко став на захист української книги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив київській владі вжити ряд заходів з метою недопущення закриття книгарень у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення глава держави дав сьогодні під час відвідування видавництва «Смолоскип».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що останнім часом ситуація з видавництвом та продажем українських книжок значно покращилася.

«Те, що відбувається з українською книгою в 2007 році, – це хороші зміни на фоні того, що було», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, за його словами, ще існує багато проблем, які необхідно вирішувати як на рівні місцевої, так і на рівні виконавчої влади. Говорячи про можливе закриття багатьох книгарень у Києві, В.ЮЩЕНКО висловив надію, що у цьому питанні буде знайдено компроміс.

«Я сподіваюся, що ми знайдемо той компроміс, який би дав можливість українським книгарням приміщення, відповідну орендну плату та відповідний приріст продажу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що обговорював це питання з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

«Ми беремося спільно вирішити цю проблему. В цьому питанні є слово київської мерії, і ми цю проблему вирішимо», - сказав В.ЮЩЕНКО.