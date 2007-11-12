На Житомирщині відбудеться акція ”16 днів проти гендерного насильства”

У Житомирській області з 25 листопада по 10 грудня відбудеться міжнародна акція «16 днів проти гендерного насильства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні обласної комісії з питань координації зусиль та обміну інформацією щодо запобігання торгівлі людьми повідомила начальник управління у справах сім‘ї, молоді та спорту Житомирської ОДА Марія ВЛАСЕНКО.

За її словами, "починаючи з 1991 року, світова громадськість з 25 листопада по 10 грудня щорічно проводить кампанію «16 днів проти гендерного насильства».

Вона також повідомила, що акція спрямована на висвітлення взаємозв’язків між загальнолюдськими правами жінок, їхнім здоров’ям та гендерним насильством, а також згубних наслідків гендерного насильства для добробуту суспільства.

У рамках цієї акції пройде конкурс фоторобіт «Оголошуємо тендер на гендер», тренінг «Знаємо та реалізуємо свої права» та конкурс малюнків на тему «Світ без насильства» у Житомирському обласному притулку для дітей.

Також відбудеться конкурс плакатів серед студентської молоді «Зупинимо насильство!» та буде відкрито обласний мобільний консультативний пункт з метою попередження різних форм насильства.

Працюватимуть «гарячі лінії» з питань профілактики насильства та гендерної рівності, пройдуть зустрічі з умовно засудженими та звільненими з місць позбавлення волі особами віком до 28 років на тему «Наслідки домашнього насильства для суспільства».

Як повідомила М.ВЛАСЕНКО, на Житомирщині також пройде обласна конференція «Рівна участь жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень: політика та практика».

Довідка УНІАН. 25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок. 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом.

6 грудня – День пам’яті так званої «монреальської бійні» (6 грудня 1989 року в інженерній школі Монреаля чоловік вбив 14 жінок і поранив 13 осіб, серед яких 9 жінок, вважаючи, що саме жінки завадили його вступу до цієї школи).

10 грудня – Міжнародний день прав людини.