Японія вводить обов`язкову дактилоскопію іноземців

Власті Японії з 20 листопада 2007 року введуть систему обов`язкової дактилоскопії іноземців, які в`їжджають в країну

Про це журналістам сьогодні повідомив представник міністерства юстиції країни, передає РІА “Новости”.

"Відповідний закон було прийнято 24 травня 2006 року в рамках роботи, що проводилася урядом, по боротьбі з тероризмом і зміцненням безпеки країни", - пояснив представник імміграційної служби.

Згідно з новими правилами, всі іноземні громадяни відтепер будуть зобов`язані при проходженні паспортного контролю після прибуття до Японії залишати свої відбитки пальців в базі даних імміграційної поліції. Дактилоскопія здійснюватиметься спеціальними апаратами, які вже встановлені в більшості аеропортів та імміграційних бюро Японії. Крім відбитків пальців в базі даних зберігатиметься і фотознімок в`їжджаючого в країну іноземця.

Нова система поширюватиметься на всіх іноземних громадян старше 16 років, зокрема й на тих, хто вже має довгострокову візу в Японію і має намір залишити країну на відносно невеликий проміжок часу. Виняток становитимуть дипломати та "особи, запрошені урядовими установами Японії".

Імміграційний закон є частиною масштабної роботи, що проводиться японським урядом в останні роки з метою знизити рівень терористичної загрози. На думку окремих фахівців, ще однією причиною посилення імміграційного контролю є той факт, що більшість злочинів у країні здійснюються іноземцями.