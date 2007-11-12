Прізвищ на залізничних квитках не вказуватимуть

Комітет з питань розвитку галузей економіки під керівництвом віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА на своєму засіданні підтримав проект постанови Кабінету міністрів “Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра, проектом документа передбачене скасування іменних проїзних документів (окрім пільгових і безоплатних) і відновлення пошкоджених проїзних документів.

Згідно з повідомленням, прийняття документа сприятиме поліпшенню обслуговування громадян залізничним транспортом.

Разом з тим, Міністерству транспорту і зв`язку доручено затвердити заходи щодо підвищення персональної відповідальності посадовців за дотриманням на залізницях належного порядку організації продажу квитків і запобіганню спекуляціям квитками після скасування іменних проїзних документів.

Як повідомляв УНІАН, влітку цього року Міністерство транспорту і зв`язку та «Укрзалізниця» винесли на суд громадськості проект постанови Кабміну „Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом”, в якому пропонували проводити оформлення повних і дитячих проїзних документів на всі категорії пасажирських потягів без пред`явлення документів, які засвідчують особу, і без вказівки прізвища та ініціалів людини, для якої придбаний проїзний документ. При цьому оформлення пільгових і безплатних квитків пропонується залишити без змін, а саме, з вказівкою прізвища та ініціалів пасажира. У приміських квитках прізвище та ініціали як і раніше не вказуються.

Крім того, проект постанови передбачає можливість відновлення склеєних, підмочених, обгорілих або розірваних проїзних документів за наявності достатньої інформації на проїзному документі для його відновлення. У даному випадку за відновлення проїзного документа проводиться плата, встановлена суб`єктом господарської діяльності. Таким чином, на думку авторів проекту, у громадян відпаде необхідність повторної оплати проїзних документів у разі пошкодження наявного квитка.

У той же час, документи з виправленнями, додатковими написами, зробленими особами, до компетенції яких це не відноситься, а також загублені вважаються недійсними і гроші за них не повертаються.