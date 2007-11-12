14 лиспопада - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Результати перевірок СІЗО комісією Генпрокуратури та Кабінету міністрів України”. Учасники: голова правління МГО “Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” Едуард Багіров; головний психіатр ГУ охорони здоров`я та медичного забезпечення виконавчого органу КМДА В’ячеслав Мішаєв; начальник Управління Держдепартаменту України з питань виконання покарань в Київській області Павло Саранча; в.о. начальника Київського слідчого ізолятора №13 Держдепартаменту України з питань виконання покарань Олександр Балдук. Будуть оприлюднені: результати роботи даної комісії; факти порушення прав хворих на туберкульозом та осіб з психічними розладами у СІЗО 13 та у Пенітенціарної системи загалом; дійсні причини і наслідки нещасних випадків в Київському СІЗО №13 та ін. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 270-65-01, 270-65-02, 270-65-03, е-mаіl: liga_main@ukr.net, liga_propos@inbox.ru.