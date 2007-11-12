Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню антифашистських дій на тему: “Від погромів до Холокосту: погляд з сьогодення”.

14 листопада - 17-00 - Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню антифашистських дій на тему: “Від погромів до Холокосту: погляд з сьогодення”. Організатори – Єврейський фонд України, Київський єврейський громадський центр “Кінор”, Центр єврейський досліджень, Київська організацій “Бней Брит”, Єврейський народний університет ім.. Маймоніда (вул.. Пушкінська, 10-б). Телефони: 279-65-42, 278-77-93, 484-54-72.

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